Фельдшер скорой помощи из Ноябрьска рассказала о своём заражении коронавирусом и перенесении инфекции.

Как сообщила Ирина Пьянченко, в конце июня она начала себя плохо чувствовать – появилась одышка, боль в груди и трудности при дыхании. Однако тесты давали отрицательный результат, а компьютерная томографии не выявила отклонений.

Через неделю температура поднялась до 38 градусов. Очередной тест всё же выявил коронавирус, а КТ показала двустороннюю пневмонию и поражение лёгких на 30%. Пациентку перевели в “красную зону” больницы. По ночам ей становилось хуже, она пользовалась кислородом, также у неё начиналась паника, которую она пыталась подавить. Ирине пришлось пить множество таблеток и капать внутривенно антибиотики.

Вылечилась женщина только к середине июля. Ей выписали после того, как тесты продемонстрировали отрицательный результат. Ей всё ещё приходится принимать таблетки и проходить общеукрепляющее лечение. Также Ирина стала ежедневно совершать длительные пешие прогулки.