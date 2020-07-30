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Житель Волгограда смог отсудить у больницы №7 компенсацию морального вреда за смерть супруги. Ее размер составил 450 000 рублей.

В ноябре 2017 года машина скорой помощи привезла 44-летнюю женщину в медучреждение с такими симптомами как одышка, сухость во рту и слабость в теле. Все это говорило о наличии проблем с сердцем. Однако кардиолог, дежурный терапевт и заведующий терапией после осмотра и проведения ЭКГ не обнаружили никаких опасных отклонений. Ей поставили диагноз остеохондроз и отправили домой.

Ночью того же дня у женщины произошел внутрисердечный тромбоз, который привел к ее смерти. В рамках судебного заседания было решено, что пациентка скончалась из-за бездействия медиков. Поэтому суд обязал больницу выплатить компенсацию.

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