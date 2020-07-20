На одном из фермерских хозяйств, расположенном в Тюменской области, произошел пожар, в ходе которого заживо сгорели пятьдесят коров.

Этот инцидент случился вчера, 19 июля, примерно в полдесятого вечера в населенном пункте Кукушки. Местная служба МЧС получила сообщение о пожаре на ферме, после чего к ней были направлены пожарные расчеты. Они прибыли через двенадцать минут. Однако тушение огня было значительно затруднено из-за большой удаленности источника воды.

Пожарным удалось вытащить из огня 350 коров, но 50 голов скота сгорели. Полностью потушить пламя получилось лишь в полшестого утра 20 июля. Согласно предварительным сведениям, пожар возник из-за молнии.