читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На одном из фермерских хозяйств, расположенном в Тюменской области, произошел пожар, в ходе которого заживо сгорели пятьдесят коров.

Этот инцидент случился вчера, 19 июля, примерно в полдесятого вечера в населенном пункте Кукушки. Местная служба МЧС получила сообщение о пожаре на ферме, после чего к ней были направлены пожарные расчеты. Они прибыли через двенадцать минут. Однако тушение огня было значительно затруднено из-за большой удаленности источника воды.

Пожарным удалось вытащить из огня 350 коров, но 50 голов скота сгорели. Полностью потушить пламя получилось лишь в полшестого утра 20 июля. Согласно предварительным сведениям, пожар возник из-за молнии.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

Якутский ансамбль победил в международном конкурсе

В прошедшем недавно международном конкурсе под названием «Созвучие сердец» якутский народный ансамбль… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Во всех районах Ленобласти начинают работу малые МФЦ

В Ленинградской области малые МФЦ открылись во всех районах, однако в желтых… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Уроженец Грузии убил россиянина и два года прятался за границей

Поставлена точка в деле об убийстве молодого человека в Осиновском районе Иркутской… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 июля – пасмурно, до 25 °C | город Мытищи: погода, 20 июля – небольшой дождь, до 18 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 июля – пасмурно, до 12 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 июля – пасмурно, до 23 °C | Королев: погода, 20 июля – облачно с прояснениями, до 26 °C | Подольск: погода, 20 июля – небольшой дождь, до 20 °C | Армавир: погода, 20 июля – ясно, до 31 °C |