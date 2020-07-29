В своем интервью американской прессе Дональд Трамп рассказал о том, что власти США изучают социальную сеть Tik Tok, планируя применить к ней целый ряд санкционных мер. Причиной называется связь сервиса с правительством Китая. Трамп также сообщил, что министр финансов С. Мнучин намеревается внести первые предложения до ближайших выходных.

Суета вокруг Tik Tok началась после сообщения предвыборного штаба Трампа о том, что возможности социальной сети применяются для слежки за жителями США. На Facebook представители действующего президента написали о том, что сервис был «пойман за руку» во время сбора информации в буфере обмена мобильного телефона пользователя.

Майк Помпео тогда заявил, что социальная сеть может стать запрещенной на территории Соединенных Штатов. Он отметил, что как и многие другие китайские сервисы Tik Tok осуществляет сбор информации о частной жизни американских граждан и передают ее властям Поднебесной.