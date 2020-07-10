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Ученые из университетов Киото и Гавайев сообщили об обнаружении в атмосфере нашей планете особых волн. По словам экспертов, они создают резонанс, схожий с тем, что формируется в церковных колоколах. Из-за этого атмосфера постоянно воспроизводит одни и те же звенящие звуки.

Ученые рассказали, что услышать мелодию «небесного колокола» без специального оборудования не представляется возможным. Однако при наличии современных приборов можно провести анализ вибрационных эффектов и получить много полезной и интересной информации.

В частности, исследователи пишут: «Волны, образуемые в атмосферных слоях, совсем не похожи на морские. Мы собрали все данные по колебаниям, которые отмечались в воздухе в течение последних 40 лет, и сумели доказать наличие звенящего звука». Ученые уточняют, что анализу подверглись лишь те волны, длина которых превышает 5 тысяч километров.

«Получается, что в роли колокола выступает наша планета. Именно она является причиной образования вибрационных эффектов в атмосфере. К сожалению, современная наука пока не может глубже изучить это явление» – подытожили свое сообщение ученые.

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