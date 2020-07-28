В исторической части Великого Новгорода появилась многочисленная реклама знакомств за 2,5 часа.

Рекламу сомнительных услуг заметил один из местных жителей, который снял её на видео и отправил в издательское агентство “Великий Новгород”. Как отметил мужчина, надписи были нарисованы на асфальте на перекрёстке улиц Прусская/Мерецкова-Волосова. Буквально в двух шагах от этого расположена администрация, и мэр, как очевидно, каждый день читает эту рекламу. Как предположил очевидец, рынок секс-услуг достиг и этого региона.

Пресс-служба администрации говора коротко прокомментировала рекламу, поблагодарив за обращение и отметив, что надписи в скором времени будут закрашены “Городским хозяйством”.