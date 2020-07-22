В поселке Водный, расположенном неподалёку от города Ухта, дети нашли в реке настоящий минометный снаряд. Они принесли боеприпас к себе во двор, где он пролежал некоторое время.

Затем ребята все же вызвали специальные службы, сообщив им о бомбе.

57 жителей многоквартирного дома были сразу же эвакуированы. Многим из них пришлось ночевать у знакомых и родственников. Прибывшие на место происшествия специалисты осмотрели бомбу, установили, что у нее нет взрывателя и отправили боеприпас на экспертизу в Сыктывкар. Только после этого жители смогли вернуться домой.

Инцидент с минометным снарядом оказался не единственным происшествием в Ухте. В 10 часов утра в среду в полицию позвонил неизвестный и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в одном из многоэтажных жилых домов. Правоохранители выехали на место, оцепили указанный дом, однако ничего похожего на бомбу не обнаружили. Сообщение о ней оказалось ложным.