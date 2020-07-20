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Официальную фотографию САО «Мальва» впервые показали в социальной сети Twitter. Натурный же образец нового орудия будет представлен 23 августа, когда откроется форум «Армия-2020» в парке «Патриот». Начиная с этого дня, ознакомиться с этой машиной смогут все желающие военные эксперты.

С проводимых работ по созданию нового самоходного орудия сняли гриф секретности лишь в прошлом году. На снимке, опубликованном в Твиттере, видно, что «Мальва» базируется на вездеходном четырехосном шасси, изготовленном на Брянском автозаводе.

Разработкой самоходки занимался ЦНИИ «Буревестник», который регулярно радует новыми образцами вооружений. К ним относятся, к примеру, одно из лучших в мире самоходных орудий «Коалиция», а также «Деривация», «Флокс» и, конечно же, «Магнолия», которая даже экспертов ввергает в шок своим необычным внешним видом.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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