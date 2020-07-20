Официальную фотографию САО «Мальва» впервые показали в социальной сети Twitter. Натурный же образец нового орудия будет представлен 23 августа, когда откроется форум «Армия-2020» в парке «Патриот». Начиная с этого дня, ознакомиться с этой машиной смогут все желающие военные эксперты.

С проводимых работ по созданию нового самоходного орудия сняли гриф секретности лишь в прошлом году. На снимке, опубликованном в Твиттере, видно, что «Мальва» базируется на вездеходном четырехосном шасси, изготовленном на Брянском автозаводе.

Разработкой самоходки занимался ЦНИИ «Буревестник», который регулярно радует новыми образцами вооружений. К ним относятся, к примеру, одно из лучших в мире самоходных орудий «Коалиция», а также «Деривация», «Флокс» и, конечно же, «Магнолия», которая даже экспертов ввергает в шок своим необычным внешним видом.