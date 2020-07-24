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В Петрозаводске в одном из мусорных баков был обнаружен обглоданный труп.

Согласно имеющейся информации, 23 июля ближе к восьми часам утра в правоохранительные органы позвонил мужчина, который сообщил о страшной находке. По его мнению, это были человеческие останки.

В соцсетях были опубликованы фото обглоданной ноги и таза с остатками мяса. Местные жители в комментариях высказали опасение тому, что в городе появился людоед.

Однако, согласно заявлению правоохранительных органов, останки принадлежат животному, что видно практически сразу. Предположительно, этим животным является медведь. В настоящее время ведётся установление того, кто избавился от туши животного, а также способа его убийства.

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