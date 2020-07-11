В американском штате Южная Каролина были обнаружены останки доисторического дельфина.

Как сообщается, палеонтологам удалось найти практический полный скелет древнего животного Ankylorhiza tiedemani, имеющий длину примерно в пять метров, а также острые зубы, почти как у акулы. По словам учёных, эта находка демонстрирует, что эволюция усатых китов и дельфинов проходила параллельно, но раздельно. На это указывает ряд обнаруженных сходств между этими видами.

Ankylorhiza tiedemani вымер около 23 миллионов лет назад. Изучение его скелета показало, что этот хищный дельфин охотился лишь на крупную добычу, что отличает его от других дельфинов олигоцена. Также предполагается, что это первый эхолоцирующий китообразный хищник, вставший во главе экосистемы.