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Ребенок погиб, купаясь в необорудованном для этого месте. Представители МЧС обвиняют в происшествии родителей, которые оставили девочку без присмотра и отпустили на реку одну.

Инцидент произошел в непосредственной близости от пос. Ганзурино. Девочка купалась в Селенге и внезапно пропала из поля зрения очевидцев. Ее тело вечером того же дня обнаружили рыбаки.

Комментируя данное происшествие, государственный инспектор РБ по маломерным судам Н. Зайцев отметил: «Виновниками гибели ребенка однозначно являются родители. Именно из-за того, что они не контролировали девочку, так купалась в одном из самых опасных на реке мест. Здесь даже на берегу нежелательно находиться без присмотра».

Региональное ГУ МЧС в очередной раз обратилось ко всем родителям с просьбой не оставлять детей без контроля. «Это уже не первый случай, когда оставшиеся без присмотра дети тонут в водоемах республики. Не отпускайте их купаться в одиночку, старайтесь контролировать каждый шаг», – заявили в ведомстве.

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