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Представители Фонда перспективных исследований сообщили о проведении в РФ первых тестов электродвигателя, созданного на основе сверхпроводимости и питающегося от аккумуляторной батареи.

Согласно их словам, в ходе тестов авиационный силовой агрегат получал питание только от аккумулятора повышенной мощности. Во время испытаний имитировался процесс взлета и посадки. Специалисты также проверили, как поведет себя аппарат при заряде и разряде батареи и в непредвиденных условиях.

Ожидается, что протестированная электроустановка будет применяться в комплексе с гибридной системой, созданием которого занимается ЦИАМ имени Баранова. Ее тестирование в составе летательного аппарата должно состояться в текущем или следующем году. В будущем планируется создать самолеты и вертолеты, использующие только электротягу для полетов.

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