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Российские специалисты взялись за летные тесты современного вертолета Ми-8АМТШ-ВН, предназначенного для сил специального назначения.

Согласно словам Андрея Богинского, главы предприятия «Вертолеты России», конструкторы недавно начали летные испытания винтокрылой военной машины. Сейчас также ведется активная разработка новейшего локатора, чтобы уже осенью приняться за его массовое производство.

На новом вертолете установлены два 12-миллиметровых курсовых пулемета и современная пилотажно-навигационная система, сочетающая в себе цифровые и аналоговые устройства. Он также оборудован защитным комплексом ЛСЗ-8ВН, способным автоматически распознавать пуск снарядов по нему, ставя помехи и активируя тепловые ловушки.

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