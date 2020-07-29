В Подмосковье в восьми километрах от города Солнечногорск находится Бездонное озеро, одно из самых завораживающих мест региона.

Как сообщается, лучше всего добрать до озера можно на внедорожном автомобиле через деревню Вертлино, далее ехать в Сергеевку. Озеро будет по правой стороне, однако заметить его порой весьма непросто, и рекомендуется воспользоваться навигатором.

В своё время неподалёку от этого озера жил Дмитрий Менделеев, и он даже пытался измерить глубину озера. Для этого он воспользовался верёвкой длиной в 97 метров, но и этого не хватило, чтобы достичь дна.

Также Александр Блок в своих дневниках упоминал о бездонном озере. От местного лесника он слышал истории, что озеро каким-то образом связано с мировым океаном, а порой на берег выкидывало обломки иностранных кораблей.

Невозможно точно сказать, правда это или вымысел, так как даже в настоящее время дно у озера никто не обнаружил. Максимальная глубина, на которую опускались дайверы, всего лишь 4-5 метра. Также нет никакой информации о происхождении озера. Одна из самых популярных и реальных гипотез заключается в том, что озера является карстовым колодцем.