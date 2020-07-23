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Максим Резник, член Законодательного собрания Санкт-Петербурга, сообщил о том, что в городе планируется уволить каждого десятого сотрудника культурных учреждений.

Данное сообщение депутат оставил на своих страничках в соцсетях. Всего будет уволено 10% сотрудников музеев, театров, библиотек и других подобных учреждений. Он добавил, что руководству этих заведений уже отправили соответствующие документы – они должны сократить своих штаты до 1 ноября текущего года.

Местные СМИ обратились за подтверждением данной информации в петербургский комитет по культуре, однако его представители сообщили, что ничего не слышали о готовящихся сокращениях.

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