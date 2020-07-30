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В Липецкой области был продлен запрет на проведение массовых мероприятий.

Согласно сообщению пресс-службы областной администрации, запрет продлевается на данный момент до 31 августа. При этом также отмечается, что для некоторых мероприятий возможны исключения, если эпидемиологическая ситуация будет благополучной. Это могут быть культурные, спортивные, рекламные или иные проекты.

Также сообщается, что с началом последнего летнего месяца, а именно, с 1 августа, прекращается действие в регионе цифровых пропусков. До этого действие пропусков было временно приостановлено.

Ранее заявлялось, что в Липецкой области начинается третий этап снятия мер ограничения, введённых из-за коронавируса.

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