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В Симферополе сотрудник полиции обвиняется в получении взятки.

Как уточняется, речь идёт о сотруднике отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по городу. Его задержали во время получения от одного из предпринимателей взятки в размере трёх миллионов рублей. Задержание было произведено 14 июля, переданные деньги были изъяты. Взятка, как сообщается, была организована за непроведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении предпринимателя.

В отношении его, а также, посредника, передавшего деньги, были начаты уголовные дела. Сотрудник был уволен, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Расследование уголовного дела в настоящее время продолжается, ведётся установление всех обстоятельств инцидента.

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