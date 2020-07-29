В Костроме местные жители обратили внимание на мёртвых рыб поблизости от городского пляжа.

Как рассказала одна их местных жительниц, она вместе с подругой гуляла по пляжу вдоль Волги, и увидела мёртвых рыб, которые плавали в воде кверху брюхом. Согласно её словам, их прибило со стороны купающихся людей. Женщина обеспокоилась, что к смерти рыб привело что-то с водой.

Также оказалось, что мёртвые рыбы были замечены и в Костромке. Их точно также прибило течением к берегу.

Впрочем, специалисты заявили, что беспокоиться на данный момент не о чем. По всей вероятности, гибель рыб обусловлена природным явлением, а именно, сезонным цветением водорослей. Как заявляется, это достаточно обычное явление.