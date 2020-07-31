В Израиле собираются провести работы по улучшению истребителей МиГ-29 из Украины.

Согласно имеющейся информации, разрешение на модернизацию получила организация Elbit Systems в Израиле. Уточняется, что необходимость документов на разрешение работ обусловлена требованием со стороны Украины по технологической составляющей. В этих документах указаны сведения по взаимодействию сторон, а также информация о совместимости систем МиГ-29.

При этом о самой модернизации нет никакой информации. Указывается только, что работы позволят увеличить боевые возможности истребителя. Так, должен быть установлен новый бортовой радар, а также система управления вооружением. Всего планируется провести модернизацию 11-ти истребителей.