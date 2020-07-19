Во время неожиданной проверки войск на Северном Кавказе было осуществлено развертывание артиллерийских позразделений. Для нанесения огневого удара уже подготавливаются самоходные пушки «Малка» и минометы «Тюльпан», а также реактивные системы залповой стрельбы «Ураган». Удар будет нанесен дивизионами «Смерч» при поддержке орудий повышенной мощности.

Крупнокалиберные российские минометы способны уничтожать бункеры, выполненные из высокопрочного железобетона и скрытые глубоко под землей. Упомянутый выше «Тюльпан», к примеру, может использовать для стрельбы 2-тонные термоядерные мины. Обычные боеприпасы самоходного миномета, имеют большие размеры и моментально преодолевают расстояние в 20 километров, вызывая серьезные разрушения при поражении цели.

Участвующие в проверке дивизионы 58 общевойсковой армии, которые относятся к артиллерийским подразделениям повышенной мощности, уже находятся на заранее намеченных позициях и готовы приступить к выполнению поставленной перед ними боевой задачи.