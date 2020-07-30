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В Челябинской области от коронавируса умерла сотрудница станции скорой помощи. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Как отмечается, женщина работала в Миассе, ей было 60 лет. Последняя её смена была 23 июля, 27 числа она должна была приступить к работе. Но 26 июля у неё повысилась температура, и женщина обратилась в скорую помощь. После КТ женщина была госпитализирована.

Тест на выявление коронавируса продемонстрировал условно-положительный результат. Спустя три дня состояние здоровья пациентки начало неожиданно и резко ухудшаться. Несмотря на все прилагаемые усилия врачей, в итоге женщина не сумела побороть болезнь и скончалась.

Отмечается, что за свой многолетний профессиональный труд погибшая была отмечена множеством благодарностей.

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