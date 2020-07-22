До конца 2020 года в Чеченской республике появится солнечная электростанция. ООО «Хевел Региональная генерация» уже объявило тендер. Генеральный подрядчик «Наурской СЭС» будет выбран 31 августа.

Представители Ростендера сообщили о том, что максимальная стоимость строительства не должна превышать 550 миллионов рублей. Эта сумма включает в себя не только работы по строительству, но и цены на оборудование для будущей электростанции.

К потенциальному подрядчику предоставляется еще несколько требований. Во-первых, работы по строительству СЭС должны начаться сразу же после объявления результатов конкурса. Во-вторых, электростанция должна заработать спустя 4 месяца после начала строительства.

«Солнечная энергетика – это одно из основных направлений развития регионального энергетического комплекса. Она занимает центральное место в социально-экономической стратегии Чечни, которая должна быть реализована до 2025 года», – заявил представитель Минпромэнерго республики Сулейманов.