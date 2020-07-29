28 июля в одном из минских санаториев были задержаны называемые российскими наемниками бойцы. Утверждается, что они являются членами ЧВК Вагнера, однако точной информации по этому поводу пока нет. Проверку задержанных проводит Следственный комитет Беларуси.

Практически всех участников задержанной группы удалось найти в базе данных украинского сайта «Миротворец». Одни бойцы попали туда из-за службы в милиции непризнанной ДНР, другие – как члены незаконных военных формирований и «тайные сотрудники ГРУ РФ».

Ранее писатель З. Прилепин утверждал, что в группе есть два или три бойца из его добровольческого батальона. Он также заявлял, что наемники не могли быть отправлены в Минск для дестабилизации ситуации в Беларуси.

Группа, задержанная в санатории под Минском, состояла из 32 человек. Они были одеты в однообразную одежду «милитари», а также вели себя нехарактерно для обычных туристов из России. Именно поэтому на них обратили внимание представители правоохранительных органов.