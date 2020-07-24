В Бахчисарае был задержан мужчина, ударивший ночью незнакомую девушку камнем по лицу.

Согласно информации правоохранительных органов, 18-летняя девушка заявила на мужчину, которой ночью набросился на неё с булыжником в руке, ударил её по лицу и разбил бровь. Также у неё было диагностировано сотрясение головного мозга. По факту обращения был задержан 32-летний местный житель, который ранее уже был судим.

Как выяснилось, в день инцидента мужчина был пьян, и ему захотелось поговорить с проходящей мимо девушкой. Однако та поддерживать беседу не стала, и мужчина обиделся на неё. Это и послужило причиной его нападения.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, за которое ему грозит до двух лет заключения.