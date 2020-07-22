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Китайский бренд Unihertz собирает деньги на выпуск самого маленького в мире смартфона Jelly 2. На известной краудфандинговой платформе Kickstarter проекту удалось собрать более 500 тысяч долларов. И это при том, что компании требовалось всего 50 тыс. для создания новинки.

Unihertz выпустит самый маленький в мире смартфон на Android

Jelly 2 позиционируется как миниатюрный девайс для решения больших задач. Высокая производительность устройства будет обеспечиваться процессором Helio P60 от MediaTek, а автономность – литий-ионным аккумулятором емкостью 2000 mAh.

Производитель планирует оснастить смартфон дисплеем с диагональю 3 дюйма. Из других характеристик можно выделить весьма приличный объем оперативной (6 Гб) и встроенной (128 Гб) памяти. Работать устройство будет под управлением операционной системы Android 10. Все участники платформы Kickstarter, выделившие средства на реализацию проекта, смогут приобрести девайс всего за 159 долларов.

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