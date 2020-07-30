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Ульяновский предприниматель превратил свое жилье в магазин по продаже спиртосодержащих напитков.

Жильцы дома №6, расположенного на улице Кирова, сообщили о том, что в одной из квартир была организована продажа пива. После этого прокуратура Железнодорожного района провела проверку, в ходе которой подтвердила данное нарушение.

В надзорном ведомстве выяснили, что у владельца жилой площади не было никаких разрешительных документов на преобразование квартиры в торговое помещение. В результате в суд был направлен иск, обязывающий бизнесмена снова переоборудовать помещение. Судья поддержал требования прокурора.

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  • Анна
  • 28.07.2020
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