Учёный из Китая заявил о создании плазменного двигателя

Учёный из Китая Чжоу Тан из Уханьского университета сообщил о создании плазменного двигателя.

Как сообщается, этот двигатель преобразует электрическую энергию в реактивную тягу. Идея о его создании пришла учёному в то время, когда он пытался стимулировать рост искусственных алмазов, используя микроволновое излучение. В ходе работы ему пришла идея о создании плазмы из сжатого воздуха.

По мнению учёного, такое изобретения является уникальным, и в будущем будет использоваться для беспилотных летательных аппаратов, а затем и для пассажирских самолётов. Особенно актуален этот двигатель на фоне того, что проблемы с топливом становятся в последе время всё более актуальными, и многие производители автомобилей уже заявили о готовности перейти на экологические электромоторы.