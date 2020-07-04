Специалисты Сколтеха сумели разгадать секрет сверхтвёрдого борида вольфрама.

Этот материал был известен ещё с 60-х годов прошлого века, однако долгое время учёные не могли раскрыть его кристаллическую структуру. Как отмечается, борид вольфрама имеет уникальную твёрдость. Из-за того, что он является неупорядоченным, его расположение атомов внутри кристаллической решётки понять довольно трудно.

В итоге выяснилось, что соединение не является уникальным, а, по словам учёных, это разновидность пентаборида вольфрама, который синтезировали недавно – всего лишь несколько лет назад. Отмечается, что специалисты теперь имеют весь диапазон химических составов, которым он может обладать, а также его свойства.

Данный материал относительно легко синтезировать, а потому он может стать альтернативой композитам на основе карбида и вольфрама, используемых во многой технике.