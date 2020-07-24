Специалисты из Великобритании в ходе эксперимента решили проверить опасность инопланетных микробов для человека.

В исследовании была изучена реакция Т-клеток на пептиды, которые содержат две аминокислоты – изовалин и α-аминоизомасляную кислоту. Как отмечается, на Земле такие пептиды практически не встречаются, однако их много в космосе, к примеру, в метеоритах. Эксперимент был проведён на мышах.

В итоге выяснилось, что реакция организма на эти пептиды была слабее по сравнению с обычными пептидами. Так, активация Т-клеток на указанные аминокислоты составила 15% и 61% при том, что реакция на обычные пептиды составляет 82% и 91% соответственно.

Таким образом, был сделан вывод, что внеземные организмы могут представлять реальную опасть для людей, причём не только для космонавтов, но и для остальных людей при возвращении космических кораблей.