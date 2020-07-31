Учёные университета Йоханнесбурга предложили использовать банановые листья для производства автомобильных деталей.

Банановое волокно получается из соединения волокон овощных бананов, углеродных нанотрубок и эпоксидной смолы. Как отмечается, специалисты обнаружили, что банановое волокно является весьма прочным, не подвергается коррозии, а также обладает способностью подавлять шумы и вибрацию. Кроме того, подобный материал отличается весьма низкой себестоимостью.

Впрочем, на данный момент есть и некоторые недостатки – впитывание воды, низкая термостойкость и ударная вязкость. Со временем, как предполагают учёные, от этих недостатков можно будет избавиться.

Подобный материал подойдёт для изготовления дверных панелей, внутренних крышек двигателей и для шумоизоляции.