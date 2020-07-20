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Астрофизики обнаружили в космосе неисчерпаемый источник нефти и воды.

Как выяснилось, этим источником могло быть межзвёздное органическое вещество, которое, как считают специалисты, является причиной формирования воды и нефти на Земле. Для этого веществу необходимо было находиться в пределах “снеговой линии” – границы в Солнечной системе, за пределами которой летучие вещества существуют в замерзшем виде. Выяснить это удалось в ходе эксперимента.

Была использована смесь из воды, угарного газа и аммиака, которая была подвергнута УФ-облучению. Это, как отмечается, является имитацией синтеза в космических условиях.

Полученная смесь была нагрета до 400 градусов Цельсия. Однородность формы сохранялась до 100 градусов, а при достижении 200 градусов смесь поделилась на две фазы. При дальнейшем нагревании начали образовываться капли воды, а также выделяться нефтяные соединения.

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