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В рублях зарплата участников проекта осталась неизменной. Ольга Бузова, Степа Меншиков, Рустам Солнцев, Аленка Водонаева и прочие получали в свое время по 150 тыс. рублей. То есть, почти 5 тысяч американских долларов в месяц.

Сегодня Влад Кадони, который после участия в проекте превратился в его ведущего, говорит о зарплате в 140 тыс. рублей. В рублевом эквиваленте доход остался практически тем же, однако в переводе на доллары это чуть более 2 000.

Наиболее успешными экс-участниками программы являются Ксения Бородина и Ольга Бузова. Помимо «Дома-2» они ведут дополнительный проект, который так и называется «Бородина против Бузовой». Это позволяет зарабатывать до 2 млн. рублей. Впрочем, большое значение имеет количество дней съемки в течение месяца.

Новички телестройки на первом этапе могут рассчитывать лишь на 17 тыс. руб. Если в дальнейшем они показывают себя скандалистами и привлекают внимание публики, то зарплата увеличивается до 50-70 тыс. Максимальная же сумма, которую можно заработать на проекте, составляет 150 тыс. в месяц.

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