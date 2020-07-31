В информагентстве EurAsia Daily, сославшись на российских туроператоров, сообщили о том, что за первые 6 месяцев текущего года турпоток в Турцию упал на 75 процентов.

Авторы материалы считают, что в этом году даже по самому оптимистичному сценарию турецкие курорты посетят не более 16 миллионов человек. В прошлом году данный показатель составил 45 миллионов путешественников. В июне, к примеру, поток российских туристов рухнул на 96 процентов в сравнении с аналогичным периодом времени 2019 года.

При этом за первую половину нынешнего года в стране побывало 4 миллиона 500 тысяч иностранных гостей. По причине нездоровой обстановки в сфере туризма Анкара решила на время не размещать статистические данные по этому сектору экономики.