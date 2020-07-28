Модель plus-size Эшли Грэм на своей странице в Instagram опубликовала серию фото, продемонстрировал кормление ребёнка грудью.

На кадрах можно вблизи увидеть, как 32-летняя модель кормит грудью своего сына. Сама Эшли запечатлена в расстегнутой рубашке, под которой отсутствует бюстгальтер.

Публикация разделила подписчиков Эшли на два лагеря. Многие заметили, что такие вещи не для посторонних глаз, и, как бы они не любили Эшли, подобные публикации уже чересчур. Было отмечено, что ничего плохого в грудном вскармливании нет, но выставлять это на публику не стоит. Также некоторые заметили, что послеродовая фигура является не самым привлекательным зрелищем.

Однако другие подписчики, которых также набралось немало, заявили, что не стоит стыдиться этого естественного процесса, а люди должны понять, что кормление на публике является нормой.