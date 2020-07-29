Сотрудники тверской полиции оперативно отреагировали на информацию о попытке сбыта наркотиков и сумели задержать сразу трех юных девушек-закладчиц. Грамотно организованное наружное наблюдение вывело на «закладку» на которой незадачливые продавцы и были задержаны.

Девушки, возраст которых составляет 22, 24 и 25 лет, организовали торговлю наркотиками через интернет-магазин. Они получали от поставщика адреса, по которым забирали оптовые партии «товара». Затем они осуществляли фасовку наркотических средств и реализовали их в розницу по всему городу. УМВД по Тверской области отмечает, что все девушки зарегистрированы в разных регионах страны.

После задержания был проведен досмотр, в результате которого оперативники изъяли у девушек более 300 граммов мефедрона. Закладчицы полностью признали свою вину и в настоящий момент находятся в следственном изоляторе.