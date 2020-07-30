Эксперты исследовательской компании «Ротмир» провели опрос среди россиян, чтобы составить рейтинг мобильных операторов. Чтобы добиться максимально объективной оценки индекса чистой поддержки, все пользователи были разбиты на две группы. В первую, условно названную «критиками», включили тех потребителей, которые выражают недовольство предоставляемым сервисом. Во вторую – группу «промоутеров», – вошли клиенты, которых устраивает абсолютно все.

Отметим, что большая четверка мобильных операторов страны не получила положительных рекомендаций от своих клиентов. Ни один из опрашиваемых так и не решился посоветовать своим друзьям, родственникам или знакомым перейти на услуги своего провайдера.

Наиболее высокий уровень чистой поддержки получил оператор Tele 2. «Промоутеров», готовых рекомендовать эту компанию, оказалось на целых 11 процентов, чем критиков. Второе место в рейтинге занял «Билайн» с 9 процентами, а третье – оператор «Мегафон», у которого «промоутеров» на 6 % больше.

Еще один участник большой четверки замкнул таблицу. Индекс чистой поддержки у него равен 3%.

Исследование показало еще несколько интересных результатов. К примеру, наибольшее число «промоутеров» оказалось среди молодых людей в возрасте 25-40 лет. Неудовлетворение предоставляемыми услугами чаще всего выражают представители сильной половины человечества. Особо выделим компанию «Билайн» – ее критикуют чаще всего. Причем делают это люди разного возраста и пола.