Генетики смогли превратить самок комаров, пьющих кровь, в самцов, которые совершенно безвредны для человека. Для этого они внедрили в них один особый ген.

Исследователи провели анализ генома желтолихорадочного комара, встречающегося в южной части РФ и переносящего опасные болезни, и выяснили, как можно уменьшить его популяцию. По словам специалистов, от локуса-М зависит, кем окажется личинка. Его можно найти лишь у самцов, и он включает в себя 30 генов.

Однако если самке, геном которой не имеет локуса, внедрить всего один ген Nix, то она превратится в самца. Смена пола приведет к потере крыльев, но это можно исправить добавлением еще одного гена. В результате эти комары смогут летать, но им не удастся пить кровь. Пока что данный метод работает только для одного вида, поэтому ученые продолжат экспериментировать.