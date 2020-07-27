Жителей Ленинградской области, которые остались без работы в период пандемии, привлекли к уборке мусора с автомобильных дорог и обочин на общественных началах. Мероприятие собрало почти 150 человек.

Больше всего разнообразных отходов оказалось на автодорогах Ломоносовского, Киришского, Всеволожского, Тосненского, Приозерского и Гатчинского районов. В подавляющем большинстве случаев стихийные свалки встречаются рядом с трассами, ведущими к садоводческим и дачным массивам, а также к коттеджным поселкам.

Наиболее часто в мусоре встречаются упаковка из пластика, изношенные автомобильные покрышки, а также отходы строительства и ремонта.

Губернатор Ленобласти А. Дрозденко объявил о серьезных мерах, направленных на борьбу с мусором. Он рассказал, что физические лица, которые вывозят мусор на обочины автотрасс, будут штрафоваться на сумму до 50 000 рублей. Кроме того, у них изымается техника, используемая для транспортировки отходов.