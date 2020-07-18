Пресс-служба Следственного комитета республики раскрыла грустную статистику. Всего за 17 июльских дней в регионе погибли на воде 74 человека, причем 10 из них – это дети. Основная причина такого количества смертей – это купание в не оборудованных для этой цели местах.

Последний вопиющий случай произошел 15 июля. В этот день на реке Дема погиб мальчик 5 лет, который отдыхал на водоеме вместе с родителями, братом и двумя сестрами. Сперва ребенок спокойно плавал, а затем вдруг исчез из поля зрения других отдыхающий. Родственники бросились на поиски, но ничего сделать не смогли. Позже тело мальчика извлекли из воды сотрудники МЧС.

Проведенная правоохранительными органами проверка показала, что семья выбрала для отдыха не оборудованный для купания участок берега. Малыш попал в сильное течение и не смог справиться с ним, что и стало причиной трагедии.

В сообщении пресс-службы СКР отмечается также, что из утонувших 64 взрослых подавляющее большинство находилось в нетрезвом состоянии.