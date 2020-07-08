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До 2014 годы Россия устанавливала на свои корабли исключительно двигатели немецкого и украинского производства. Конфликт и отказ Украины продавать свои моторы, а также европейские санкции вынудили РФ искать замену. Китайское издание Sohu сообщает о том, что проблема была решена элегантно и в минимальные сроки.

«На корабли «Буян-М» ранее ставились моторы MTU 16V4000M90 из Германии, а на фрегаты, относящиеся к проекту 11356 – двигатели из Украины. Сейчас для первых была закуплена партия китайских ДВС CHD622V20, ни в чем не уступающих немецким аналогам. Также Россия сумела наладить собственное производство. Так, морские газотурбинные двигатели изготавливаются компанией «ОДК-Сатурн».

По предварительным данным новые отечественные ДВС не только не уступают, но и по некоторым техническим характеристикам превосходят моторы из Украины и Германии. Благодаря этому мощь российского флота вырастет еще больше на зависть незадачливым бывшим поставщикам.

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