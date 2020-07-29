Кампанию по сбору средство организовала студия Rabbit & Bear Studios, которая планирует выпустить игру в жанре RPG Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes. Первые полмиллиона долларов пользователи сервиса пожертвовали буквально через пару часов. А за два дня собранная сумма достигла двух миллионов.

Кампания продолжится до конца августа. При этом студия пока не огласила все бонусы, которые получат спонсоры. Известно лишь, что в зависимости от собранной суммы игра будет выходить не только на ПК, но и на игровых консолях. Кроме того, разработчики будут увеличивать количество персонажей и все новые герои станут бесплатными для всех, кто вложил средства.

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes выйдет в ноябре 2022 года. В нее планируется ввести более 100 персонажей, каждый из которых окажет существенное влияние на основной сюжет. Саундтрек для игры создает японский композитор Мотои Сакураба, который успешно работал над игровой серией Dark Souls.