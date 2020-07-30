Алишер Моргенштерн, известный рэп-исполнитель из Уфы, поставил ультиматум своему коллеге, имя которого не раскрывается, из-за новой композиции под названием «ICE».

Дело в том, что неназванный исполнитель записал гостевой куплет для песни и выслал его своему партнеру, но затем пропал, из-за чего Моргенштерн теперь не может выпустить трек в Сеть. После этого рэпер опубликовал обращение к артисту, но тот его проигнорировал. Тогда он решил выдвинуть ему ультиматум.

В нем говорится, что если через 24 часа второй автор песни не объявится, то Моргенштерн просто выложит ее в Интернет, причем все права будут принадлежать только ему. Пользователи считают, что пропавшим музыкантом является Джизус, которого уфимский рэпер недавно просил выйти на связь.