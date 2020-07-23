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Елена Полонская, глава Пскова, и Александр Братчиков, руководитель городской администрации, решили поздравить местных жителей с Днем города.

В соответствующем сообщении говорится о том, что речь идет об особом празднике, во время которого мы вспоминаем про наши традиции и историю. Сегодня городу исполняется 1117 лет. На всем протяжении этого времени он являлся защитником и стражем нашей земли. Власти Пскова также выразили слова благодарности всем, кто каждый день трудится на благо процветания города.

Однако из-за действия ограничительных мер, введенных по причине пандемии коронавирусной инфекции, День города пройдет без каких-либо общественных мероприятий. Власти не планируют проводить концерты и запускать фейерверки.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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