В городе Шуя Ивановской области от Covid-19 скончались муж и жена. Мужчина 89 лет прошел тестирование на коронавирус, но его результаты оказались отрицательными. Поэтому точный диагноз при жизни поставлен не был. Его 81-летняя супруга в течение 4 дней не обращалась за врачебной помощью. Затем она все же вызвала врачей, но после кратковременного облегчения после назначенного лечения все же умерла в больнице. Реанимационные мероприятия не дали никакого результата.

На сегодняшний день в регионе заразились Covid-19 6172 человека. За последние сутки тестирование позволило поставить 56 неутешительных диагнозов. Сделано еще 2056 тестов, ответ на которые ожидается.

В больницах области сегодня находится 509 человек с диагнозом Covid-19. Более 150 заболевших находятся на кислородной поддержке. 7 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

За последние 24 часа в регионе умерло четыре человека, полностью излечились от коронавируса 40 пациентов.