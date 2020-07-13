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Водитель Hyundai врезался в лося в Самарской области в ночь на понедельник, 13 июля, что привело к гибели его 27-летней пассажирки.

Данное происшествие случилось на 49-м километре трассы Кинель – Богатое. Согласно предварительной информации, водитель иномарки не успел вовремя отреагировать на внезапное появление лося на дороге, из-за чего он протаранил животное на огромной скорости. Его попутчица, сидевшая на пассажирском кресле, скончалась.

В областном управлении МВД сообщают, что на место инцидента были отправлены сотрудники полиции для установления всех обстоятельств случившегося. Указывается, что лось тоже не пережил ДТП.

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