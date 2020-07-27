Появилась информация, что коронавирус может распространяться через систему вентиляции. Если данное заявление подтвердится, в отелях Турции должны отключить кондиционеры в номерах, чтобы не подвергать отдыхающих опасности. Региональный координатор федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Владислав Воронков рассказал о мерах предосторожности на турецких курортах.

В странах с жарким климатом все номера отелей оборудованы кондиционером. Воронков не исключает вероятности, что вирус может передаваться через приточно-вытяжную вентиляцию. Эксперт считает, что все риски нужно учитывать, поэтому представителям турецкого ЖКХ нужно проверить возможность передачи вируса через систему кондиционирования. Если выяснится, что такая вероятность существует – отключить климатическую технику.

Безусловно, жить в душной комнате некомфортно. Альтернатива в виде вентилятора не самая удачная. Устройство может также способствовать распространению вируса.

Владислав Воронков напомнил, что впервые кондиционеры назвали источниками распространения коронавирусной инфекции четыре месяца назад. Обычно вентиляция в отелях имеет централизованную систему: на крышах устанавливают блоки, к которым подсоединяют трубы и разводят по всему зданию.

По мнению специалистов, вирус в централизованной системе вентиляции не выживает. Якобы он оседает на предметах и не способен преодолеть больше двух метров. Но данные утверждения опровергли немецкие ученые. Они выяснили, что COVID-19 может распространяться на восемь метров и через кондиционер.

С 1 августа будет возобновлено авиасообщение России с Турцией, где с нетерпением ждут российских туристов. Турецкое государство в лидерах по количеству заболевших коронавирусной инфекцией, поэтому риск заразиться через систему кондиционирования нельзя исключать.

Владислав Воронков посоветовал воздержаться от поездок в Турцию и в качестве места для отдыха рассмотреть отечественные курорты. Подхватить вирус можно не только в отеле. Существует опасность заразиться на пляже, в общественном транспорте. Эксперт считает, что нужно набраться терпения и подождать, когда риск заболеть будет минимальным, и только тогда отправляться на турецкие курорты.