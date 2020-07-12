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Объединённые Арабские Эмираты собираются отправить зонд на Марс.

Как отмечается, ранее на орбиту Марса сумели успешно отправить зонды лишь США, Индия, Россия и Европейское космическое агентство. В настоящее время к запуску марсохода готовится Китай, а также ОАЭ, что впервые для арабского мира.

Зонд, который будет отправлен к Марсу, должен будет дать представление о динамике погоды Красной планеты, а также выявить любую важную информацию для весьма крупной цели – строительства на планете поселения для людей. Как сообщается, возведение базы планируется в течение следующих ста лет. Достигнуть планету зонд должен в 2021 году.

В настоящее время Дубай уже разработал проект, как может выглядеть город на Марсе. Стоимость возведения этого города около 136 миллионов долларов, в нём будут изучаться такие задачи, как сохранение воды, энергии и продуктов в условиях Марса.

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