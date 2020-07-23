Нюша, исполнительница из РФ, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фото в бикини, поразив фанатов огромной татуировкой на животе.

Звезда нередко радует своих поклонников снимкам в купальниках и откровенных нарядах, поэтому никого не удивило очередное фото в бикини, сделанное во время отдыха знаменитости на море. Однако когда пользователи внимательно пригляделись к телу певицы, то заметили на нем тату, охватывающее почти весь живот девушки.

Один из фанатов тут же спросил у исполнительницы, является ли данная татуировка временной. Нюша вскоре дала положительный ответ. Многие комментаторы также забросали звезду комплиментами, заявив, что она обладает шикарной фигурой.