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Нюша, исполнительница из РФ, опубликовала в соцсети «Инстаграм» фото в бикини, поразив фанатов огромной татуировкой на животе.

Звезда нередко радует своих поклонников снимкам в купальниках и откровенных нарядах, поэтому никого не удивило очередное фото в бикини, сделанное во время отдыха знаменитости на море. Однако когда пользователи внимательно пригляделись к телу певицы, то заметили на нем тату, охватывающее почти весь живот девушки.

Один из фанатов тут же спросил у исполнительницы, является ли данная татуировка временной. Нюша вскоре дала положительный ответ. Многие комментаторы также забросали звезду комплиментами, заявив, что она обладает шикарной фигурой.

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
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