Ключевые симптомы коронавируса – это кашель, затрудненное дыхание и резкое повышение температуры. Но при переходе в тяжелую форму, вызываемое им заболевание Covid-19, начинает провоцировать появление множественных тромбов в кровеносных сосудах. Которые в свою очередь вызывают почечную недостаточность и серьезные повреждения внутренних органов.

Обнаруживший это явление сотрудник швейцарской клиники уверен, что главной целью вируса являются именно кровеносные сосуды. При тяжелой форме заболевания они расширяются и перестают снабжать кровью основные органы человека. Что и приводит к летальному исходу.

Исследования, проведенные по данному сигналу, показали, что у пациентов, пострадавших от коронавируса, количество микротромбов в 10 раз больше, чем при обычном гриппе. Одновременно с этим стремительно увеличивается количество новых кровеносных сосудов – они вырастают почти в 3 раза быстрее, чем у здорового человека.

Издание ToDay News Ufa сообщает, что в связи со вновь открывшимися фактами Covid-19 может оказаться вовсе не респираторным заболеванием, как утверждалось ранее, а сосудистым. Что предполагает совершенно иные подходы к его лечению.