Проректор питерского политеха А. Боровков в своем интервью изданию «Известия» спрогнозировал старт второй волны коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге и Москве. «Если 1 сентября начнется новый учебный год, то студенты, приезжающие с обе столицы, привезут с собой вирус. Это приведет к существенному ухудшению ситуации или даже ко второй волне пандемии», – сказал он.

Также Боровиков подчеркнул, что в качестве профилактических мер необходимо ввести обязательное прохождение тестов на Covid-19 всеми иногородними студентами. Либо объявление для них карантина в течение 2-3 недель.

Вместе с тем проректор заявил, что вторая волна не будет столь массовой и опасной, как первая. Если грамотно продумать и внедрить меры защиты, но можно избежать множества случаев заражения.

Напомним, что после выздоровления пациенты с коронавирусом приобретают иммунитет лишь не некоторое время – до 2-3 месяцев. После этого они вновь подвергаются риску заболеть Covid-19.